Kokista, portsarista ja rengaskauppiaasta tuli kiinteistönvälittäjä

Jaa Twiittaa

Myyntipäällikkö ja LKV kiinteistönvälittäjä Harri Boelius on myynyt renkaita sota-alueella ja perustanut Suomen ensimmäisen Noutopizzan.

Mitä olet ehtinyt puuhata ennen nykyistä työtäsi?

– Ylioppilaskirjoitusten jälkeen opiskelin kokiksi ja lähdin Ruotsiin. Työskentelin siellä myös hovi- ja baarimestarina. Ravintola-alan töitä tein myös Suomeen palattuani. Olin monessa porilaisessa ravintolassa portsarina.

– Asuin myös neljä vuotta Unkarin Budapestissa, jossa myös kauppasin raskaskuljetuksen renkaita. Noina vuosina kävin silloisella sotatoimialueella Kroatiassa, jossa kauppoja hierottiin kypärä ja luotiliivit päällä.

– Kotimaassa olen ollut mukana perustamassa Suomen ensimmäistä Noutopizzaa, joka perustettiin Ulvilaan. Siellä tehtiin ympäripyöreitä päiviä.

– On minulla ollut hetken aikaa myös rakennusfirma, päällystimme Karhuhallin katon. Vuonna 2006 siirryin kuitenkin kokonaan kiinteistövälittäjän tehtäviin. Huom! Solid House Oy:n osakkaana olen ollut nyt noin neljä vuotta.

Osaatko edelleen ruotsia ja unkaria?

– Ruotsia osaan sujuvasti ja unkariakin jonkin verran. Budapestin tunnen niin hyvin, että eräällä vierailulla osasin neuvoa taksikuskille nopeamman reitin hotellille. Eräs toinen taksikuski yritti huijata meitä ja vaati ylihintaa. Kun emme maksaneet, hän vei meidät poliisiasemalle. Mies potkaistiin nauraen sieltä ulos. Kyllähän minä pitkään kaupungissa asuneena tiesin, mikä on oikea hinta.

Onko laajasta elämänkokemuksestasi hyötyä kiinteistökaupassa?

– On tietenkin. Elämä on opettanut tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa sekä aistimaan, miten erilaisia asiakkaita kannattaa lähestyä. Sinnikkyyttä tämä työ myös vaatii: kiinteistönvälittäjän työhön kuuluu selvittää myytävänä olevasta asunnosta kaikki mahdollinen, mikä vain selvitettävissä on. Joskus tulee vastaan sellaisiakin asioita, joista myyjä itsekään ei ole kuullut.

Miten kiinteistökauppa sujuu tätä nykyä?

– Lehdistä on saanut lukea lamasta jo vuosikaupalla, mutta ei se kyllä tällä alalla ole näkynyt. Viime aikoina on ollut vielä entistä pirteämpää. En tietenkään osaa kertoa asiasta muuten kuin meidän yrityksemme osalta, mutta hyvä mittari on monen eri firman kohteissa töitä tekevän kosteuskartoittajan täyteen buukattu kalenteri: Ajan saa aikaisintaan parin viikon päähän.

– Parin viime vuoden aikana ostoksille ovat innostuneet erityisesti asuntosijoittajat. He ovat yleensä aivan tavallisia ihmisiä, joilla on jäänyt säästöön sen verran, että hankkivat yhden tai kaksi sijoitusasuntoa pannakseen ne vuokralle.

Mitä teet vapaa-ajallasi?

– Vapaa-aikaa on kauhean vähän, siitä pitävät huolen työ sekä perhe. Työaikani ovat kovin vaihtelevat, sillä asuntonäyttöjä on paljon iltaisin.

– Kotona minua odottavat kuusivuotiaat kaksoset sekä vaimo. Minulla on edellisestä liitostani myös kaksi jo aikuista poikaa, joista toinen teki minusta hiljattain isoisän.

– Liikkua en juuri ehdi, mutta välillä käyn sentään salilla. Nuorempana harrastin amerikkalaista jalkapalloa Pori Bearsissa.

– Minulla on tosiaan kokin koulutus, mutta harvoin minulla on aikaa laittaa ruokaa kunnolla. Parhaimmat ruoat teemme oululaisen lääkäriystäväni kanssa, sillä hän on oikea herkkusuu ja paljon minua parempi ruoanlaittaja. Viimeksi valmistimme turskankieliä – ne olivatkin hyviä, mikä mainio kalan maku!

Marja-Kristiina Vainela

Oikaisu: Torstaina 23. maaliskuuta ilmestyneessä Porilaine-lehden paperiversiossa oli nimike LKV kiinteistönvälittäjä kirjoitettu väärin.