Itäpuiston varrelle avautui viikonloppuna uusi kahvila

Vastapaistetun munkin tuoksu lehahtaa vastaan jo ovelta. Tiskin takana hymyilee Niina Saari, Puiston Kaffetuvan pitäjä.

Kaffetupa avattiin viime viikon lauantaina osoitteeseen Itäpuisto 5, eli paikkaan, jossa on aiemmin sijainnut muun muassa Fossette- ja Chouette-nimiset kahvilat.

– Vastaanotto on ollut jopa parempi kuin mitä uskalsin toivoa. Munkkeja meni kaupaksi kymmenittäin ja osa asiakkaista joutui juomaan kahvinsa pystökaffeena, kun istumaan ei enää mahtunut, Saari päivittelee onnellisena.

Kahvilayrittäjä Niina Saari on kotoisin Raumalta. Hän päätyi kuitenkin Poriin ravintola-alan opintojen myötä.

– Oma kahvila on aina ollut haaveeni, sillä rakastan leipomista. Tarkoitukseni on leipoa kaikki kahvilassani myytävät tuotteet itse. Lisäksi tarjolla on esimerkiksi vohveleita ja uuniperunoita.

Kahvilan sisustus pantiin pikaremontilla uusiksi.

– Teimme puolessatoista viikossa remontin sen jälkeen, kun edellinen yrittäjä lähti. Takahuoneessa ei tarvinnut tehdä mitään, mutta kahvilatilan ja wc:n uudistimme.

Niina Saari kertoo olevansa kierrätyshenkinen, joten kahvilakin on sisustettu kierrätyspöydillä ja -tuoleilla. Lisäksi nurkassa on leikkinurkkaus lapsille.

– Olen itse 7- ja 8-vuotiaiden lasten äiti, joten tiedän, miten mukavaa vanhemmista on, kun saa nauttia kahvinsa rauhassa.

Kahvilan nimi oli Niina Saaren mukaan pienen kypsyttelyn tulos.

– Ajattelin alun perin, että tästä tulisi Niinan Kaffetupa. Kyseinen nimi oli kuitenkin varattu. Mietimme tätä hienoa sijaintia ja sieltä se tuli: Puiston Kaffetupa.

Saari aikoo pyörittää kahvilaansa yksin. Kesällä hänellä on vielä tarkoitus laajentaa toimintaa sen verran, että kahvilan edustalle avataan terassi. Kahvila pysyy kuitenkin kahvilana, eli anniskeluoikeuksia ei ole tarkoitus hakea.

Marja-Kristiina Vainela