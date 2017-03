Pieni pätkä Länsiväylää valmistuu kohta – ulkoilijat surevat tuhoutunutta metsäpolkua

Jaa Twiittaa

Klasipruukin alueella tehdään parhaillaan kadunrakennustöitä, jotka vievät eteenpäin paljon odotettua Länsiväylää. Tässä vaiheessa rakennetaan tosin vain lyhyehkö kadunpätkä Klasipruukin uuden asuinalueen ja Paratiisinmäen välimaastoon.

– Kadun ja sen viereen tulevan pyörätien rakennustyöt valmistuvat kaivutöiden osalta huhtikuussa ja viimeistelytyöt saadaan valmiiksi toukokuussa. Päällystystöiden tarkkaa aikataulua en osaa vielä arvioida, mutta päällystäminen tullaan tekemään kesän aikana, sanoo kadunrakennusmestari Tommi Välimaa Porin kaupungin teknisestä palvelukeskuksesta.

Parhaillaan rakennetaan myös Klasipruukin uusia asuntokatuja, mutta niitä ei Välimaan mukaan vielä päällystetä.

Täyteen mittaan valmistuessaan Länsiväylän eteläinen osuus tulee yhdistämään Länsi-Porin asuinalueet Tiiliruukkiin ja sitä kautta valtatie 8:aan. Vielä nyt Länsiväylästä aiheutuu ainakin osalle alueen asukkaista pelkkää mielipahaa, sillä pyörätietä tehdään nyt suositun metsäisen ulkoilureitin päälle. Polun menetystä on surkuteltu useaan otteeseen esimerkiksi Satakunnan Kansan mielipidesivuilla.

Hartaammin Länsiväylän rakentamista odotetaan sen pohjoispäässä, jossa uuden katuosuuden on määrä yhdistää Tuorsniementie ja Pörkkinäistentie. Samalla helpottuu Vähäraumantien katkaisusta loppuvuonna syntynyt ”liikennesolmu”, joka on tehnyt Länsi-Porista autoilusta sanalla sanoen hankalaa.

Täälläkin linjauksesta on aiheutunut toraa. Katusuunnitelman mukaan Suntinojan, viralliselta nimeltään Lattomerenojan, linjausta muutetaan, mistä ojan kunnossapidosta vastaava yhtiö on ollut huolissaan. Katuosuuden rakentaminen odottaakin vielä aluehallintoviraston ratkaisua kiistatilanteeseen.

Asia on ollut aluehallintoviraston käsittelyssä jo viime vuonna ja on sitä edelleen. Aluehallintovirasto on saanut asiasta kolme lausuntoa ja yhden muistutuksen, joten virasto on pyytänyt Porin kaupungilta vastineen 7.4. mennessä.

Kimmo Lehto