Elina Wallinin murrekolumni: ”Ai mikä Liikekulma, mis se onkaa?”

Jaa Twiittaa

Kui ihmise miäli onki semmone, et ko jonku tiäty kaupa taik paika o oppinu jollaki nimel, o sitä ihmeellise vaikeet oppii sanomaa uurel. Toisekaut myäski sil vanhal nimel moni tiätää, mist paikast puhutaa.

Itte törmää ain sillo tällö sihe, et omast suust tullee täyt selvityst siit, mitä ole ostanu Eka-Marketist. Toisaalt jännää oli seki, et vaik Eka oli vaa hetke aikaa Euromarket, mee mummu puhu pitkää Eurost.

Eka-Marketti teki minnuu suure vaikutukse noustessas mee lähipellol, ko sin tuli irtokaramellihylly. Sihe saakka irtsareit oli voinu ostaa vaa Satapaskast. Se, et niit sai kaupast oli täysi enne kuulumatont.

Eka-Marketti o siis nykyisi Länsi-Pori Prisma.

Viime vuotine tulipalo nosti puhheet Juhana-Herttuast taas esil. Se oliki hyvä. Ei niinkää se tulipalo, vaa puhe. Tiäty polve ihmist o helppo johratel kaffeel kanssas, ko sannoo et tullee sihe vanha Juhana-Herttua kohral.

– Jaa sin, ky mää sit tiärä!

Kerra otettii mee isä kans yhtee, ko hän tuli minnuu hakemaa autol ja pirautti olevas täsä tyttökoulu eres. Mää kiakasi, et mitä sää siäl teet, oleks unohtanu misä mää asu! Jankattii siin sit vähä aikaa, kunnes rupes totuus selviimää. En mää ollukkaa tiänny sitä, et vanha Malminpää koulu eli nykyne ravintolakoulu o ollu joskus aikoje alvus tyttölyseo! Jassoo.

Selväks o tullu silti seki, et nuarempai kans tarttee koittaa ol tarkka. Tai muute saa kyl alta aikayksikö fossiilimainee. Olen täsä viimeaikoin intoillu, ko Liikekulmas remontteerataa ja sihe aukee lounaskuppila. Onpa hianoo, ko Liikekulma taas piristyy!

Apteekki siin oli kavva ja sit muista jonku pätkä mukuluurest, ko siin oli vaatekauppa. Ettei olis ollu iha Vaatehuane 99 marka kansitakkie kans. Ai mikä Liikekulma, mis se onkaa? kysytää mult. Liikepaari aikalaisil ei tätä tartte selvittää.

Ja sit o tiätysti Satakunna Urheiluliike! Ei paljoo juhlavampaa voinu ol, ko noust kulmaportaat ylös Antikaru ja Itäpuisto kulmast. Sit ko pankit meni mukkelismakkelis ja urheiluliike muutti Eteläkauppatori ja Itäpuisto välisee kiinteistöö, e tahtonu tottuu koskaa. Et urheiluvaatteit ostettii pankitiskit… Ei, se ei tuntunu luantevalt.

Vaik jälkimäine paikka taisiki jäär paremmi puhheisii. Eiks se sillail ollu, et Ängri Pöörds -ravintollaa oltii rakentamas Satakunna urheiluliikkee tiloisii?

Jaa-a. Onkai näit. Satakunna ELY-keskuski sijaitsee nykysi Satakunna Kansa paikal. Eli Valtakatu 12. Vanha Anttila paikal o K-kauppa, muttei ennää Alkoo. Ja nuaremmat huam. vanha Anttila tarkottaa nykysi jo vanhaks tullut kävelykaru varres sijainnut Anttilaa ereltänyt Anttilaa. Selkeet o.

Ja tämä täs kuulee puhuttava City-Sokoksest. Mu kampraatini isä puhhuu viäläki Prikist, ja hyvi toimii.

Jollaki taval se lua jottai kummallist turvallisuure tunnet tua vanhoist paikoist puhumine. Et elämää o ollu ennenki. Ja et ennenki yritykset o vaihtanu paikkaa ja vanhoi rakennuksii o purettu. Ettei nykysi vaa.

Elina Wallin

Porilaine murreihmine