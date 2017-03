”Se tuttu pölypussikauppias” jaksaa jatkaa, sillä lähes joka huushollissa on imuri

Jaa Twiittaa

Oli kesä taikka talvi, Porin torin kulmalta hänet löytää useamman kerran viikossa: Lehti-ilmoituksistakin tunnetuksi tullut ”Se tuttu pölypussikauppias” eli Matti Ristimäki on taas avannut pakettiautonsa perän ja levittänyt sen edustalle myyntipöydän. Myynnissä on esimerkiksi 400:a eri pölypussimallia, partakoneiden verkkoja ja keskuspölynimureiden suodattimia.

– Alun perin minulla oli urheiluvälineliike Vammalassa, josta olen kotoisin. Myin kuitenkin liikkeen juuri 1990-luvun alun laman alla ja rupesin ystäväni yllytyksestä pölypussikauppiaaksi, Ristimäki kertaa.

Hän kertoo kiertävänsä nykyään länsisuomalaisia toreja viitenä päivänä viikossa.

– Porin torilla olen parina päivänä viikossa. Ainoastaan silloin en tule, jos on ihan kauhea sää. Jos kuitenkin olen ilmoittanut lehdessä, että tulen, pidän lupaukseni huonostakin ilmasta huolimatta.

Vaikka aamu on varhainen ja hieman kolea, asiakkaita näkyy käyvän Ristimäen kojun luona varsin tasaisena virtana.

Porilainen Aimo Javanainen kertoo etsivänsä imurin hiilisuodattimia ja on tyytyväinen löytäessään etsimänsä.

– Olin tässä muutenkin kierroksella ja nyt tuli hommattua se, mitä olen jo jonkin aikaa tarvinnut.

Aimo Javanainen kertoi asuvansa puolen melko lähellä toria, joten kauppareissu sujui kätevästi rollaattorin avustamana. Ostoksetkin kulkivat kätevästi kotiin rollaattorin etukorissa.

Pölypussikauppias Matti Ristimäki myöntää, että hänen vakioasiakaskuntansa on varsin iäkästä.

– Nuoret tilaavat pölypussit netistä. Soisin heidänkin oppivan käyttämään toria ostospaikkana.

Hänen mukaansa pölypussikaupasta hankkii elantonsa noin 15 kollegaa.

– Vaikka pölypussikaupan kulta-ajat olivat jo joskus 15 vuotta sitten, kukaan meistä ei ole joutunut sentään vielä lopettamaan ja vaihtamaan alaa. Perinteinen pölynimuri on kuitenkin vielä suurimmassa osassa suomalaiskoteja.

– Olemme kauppiaiden kesken hieman jakaneet vuoroja, että emme olisi kaikki myymässä tuotteitamme samassa paikassa samaan aikaan.

Se tuttu pölypussikauppias myy tuotteitaan aina samalla paikalla itäisellä Kauppatorilla. Häntä kismittää se, että vakiopaikan vuokraajat joutuvat väistymään Suomi-Areenan ajaksi toisaalle Areena-kojujen tieltä.

– Se on minusta törkeää, Matti Ristimäki tulistuu.

– Jazzien aikaan kauppa kävisi kaikkein parhaiten, mutta me emme pääse myymään. Sen sijaan vakiopaikan vuokria nostettiin juuri hiljattain 10 prosentilla.

Pitkään torilla töitä tehneenä Ristimäellä luulisi olevan näkemyksiä torin kehittämisestä. Hän on ajatuksistaan hiljaa, sillä epäilee, etteivät ne kuitenkaan kantaisi hedelmää.

– Salossa on kuitenkin hieno toritapahtuma joka torstai kesäaikaan. Ulkopuoliset sponsorit maksavat nimekkäiden esiintyjien palkkiot. Viime vuonnakin siellä esiintyivät esimerkiksi Suvi Teräsniska ja Lauri Tähkä. Torilla käy noina päivinä jopa 10 000 henkeä.

Marja-Kristiina Vainela